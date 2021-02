Apotheken fürchten Ansturm auf die Gratistests

Ab Montag wird in Oberösterreich eifrig in Nasen gebohrt: Alle Krankenversicherten können sich fünf Selbsttest in Apotheken holen. Allerdings: Nur drei Millionen Tests werden in der ersten Woche in ganz Österreich ausgerollt. Erst in den vergangenen zwei Tagen wurden die Großhändler in Oberösterreich beliefert, die gerade erste Apotheken eindecken, wie die „Krone“-Recherche ergab.