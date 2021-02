Emma Watson: Manager dementiert die Gerüchte

„Social-Media-Konten ruhen“

Watsons Manager Jason Weinberg erklärte jetzt in einem Statement gegenüber „Entertainment Weekly“, dass die Gerüchte nicht stimmen. „Emmas Social-Media-Konten ruhen, ihre Karriere jedoch nicht“, so Weinberg. Die „DailyMail“ hatte zuvor unter Berufung auf eine Quelle berichtet: „Emma ist untergetaucht, sie hat sich mit Leo niedergelassen. Sie halten sich bedeckt. Vielleicht will sie eine Familie.“