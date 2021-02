Triebwerksausfall: Boeing 777 musste notlanden

Nach einem Triebwerksausfall bei einer Boeing 777 in den USA ist ein anderer Großraumjet dieses Typs in der russischen Hauptstadt Moskau notgelandet. Auf dem Flug von Hongkong nach Madrid habe es in der Nacht auf Freitag Probleme mit dem linken Triebwerk gegeben. Einer der Steuerungskanäle dafür sei ausgefallen, die Maschine habe schließlich sicher am Flughafen Scheremetjewo aufgesetzt.