Flugzeuge bleiben nach Trümmer-Schauer am Boden

Als am Samstag kurz nach dem Start ein Triebwerk einer Maschine der United Airlines versagte und Feuer fing, war es ein Riesenglück, dass niemand zu Schaden kam. Große Trümmerteile stürzten in einen Vorgarten und einen Sportplatz, die Maschine mit 241 Seelen an Bord konnte nach dem Schockmoment schließlich sicher landen.