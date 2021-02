Welche Fastenmethode ist am besten geeignet?

Diese ist wohl die beliebteste Art des Fastens. Hier geht es vor allem um die Veränderung des Essrhythmus. Bei der 5:2 Methode isst man zum Beispiel an zwei Tagen in der Woche nur jeweils 500 Kilokalorien, an allen anderen Tagen isst man normal. Oder man fastet klassisch nach der 16:8 Methode. Hier nimmt man während 8 Stunden ganz normal seine Mahlzeiten zu sich und fastet dann 16 Stunden, idealerweise über Nacht.