Fair-Play-Preis für Morelos nach dieser Geste?

Solche schönen Gesten kommen immer seltener in der heutigen Fußball-Zeit vor. Beim Duell zwischen Schottlands Rangers und Belgiens Royal Antwerpen (5:2) bot sich für Rangers-Stürmer Morelos nach einer Verletzung des gegnerischen Verteidigers eine Riesenchance zum 2:1. Statt diese auszunützen hielt Morelos aber das Spiel an und signalisierte die Verletzung des Gegners Jeremy Gelin an die Team-Ärzte. Wenn er das nicht getan hätte, hätte er allein auf den Torhüter zulaufen können. Und das beim Stande von 1:1.