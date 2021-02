Ermittlungen gegen Ex-Minister Brandstetter

In der Causa rund um den Turmbau am Wiener Heumarkt soll nun auch der ehemalige Justizminister und nunmehrige Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter als Beschuldigter geführt werden. Er wird offenbar verdächtigt, Informationen über Ermittlungen gegen den früheren Grün-Politiker Christoph Chorherr an Hochhaus-Investor Michael Tojner weitergegeben zu haben. Brandstetter bestreitet die Vorwürfe.