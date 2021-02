Gerangel um Schutz von Österreichs Wölfen

Die Meinung der ÖVP über den Wolf ist bekannt: Er sei eine Gefahr für die Landwirtschasft, zahlreiche Bauern würden sich Sorgen machen. Abgeordnete wie Hermann Gahr rufen Wolfsangriffe auf Schafe & Co. im In- und Ausland in Erinnerung und finden, dass die Situation von Tierschützer bagatellisiert und ein Traumbild von einem süßen Kuscheltier gezeichnet werde. Die ÖVP wünscht sich mehr Spielraum für ein „effektives Wolfsmanagement“.