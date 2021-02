Diese tollen Gummibärchen sorgen für schönere Haut

Die Firma BEARS WITH BENEFITS®hat sich auf Gummibärchen mit gesunden Inhaltsstoffen spezialisiert. Die Produkte kombinieren also Geschmack und Gesundheit in einem. Das Beste: Die Bärchen wurden absolut tierversuchsfrei hergestellt und enthalten keinerlei Trennmittel, Füllstoffe oder andere Zusätze. Neben Bärchen, die mit Kollagen für schönere Haut sorgen, gibt es auch Bärchen, welche das Haarwachstum und das Immunsystem unterstützen.