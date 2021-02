Blitzschnelle Täter raubten Elektrohändler aus

Gegen 03.35 Uhr fuhren drei bislang unbekannte Täter mit einem Pkw vor dem Elektronik-Fachgeschäft in Bad Gleichenberg vor, zerschlugen mit einem Brecheisen die Auslagenscheibe und gelangten so in die Innenräume des Geschäftes. Im Geschäft zerschlugen die Täter mehrere Vitrinen und Schränke und stahlen elektronische Geräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.