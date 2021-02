Tödliche Verletzungen: Mann von Baum getroffen

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei wurden am Vormittag zu einem schweren Forstunfall in einer steilen Böschung im Gemeindegebiet von Haag am Hausruck gerufen. Ein 33-Jähriger wurde offenbar bei Forstarbeiten von einem Baum getroffen und tödlich verletzt. Der Notarzt konnte schließlich leider nur noch den Tod des Mannes feststellen.