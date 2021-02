„Sind vorbereitet“: Als Corona nach Österreich kam

In den Bars wird über Corona-Witze gelacht

Es ist 18.30 Uhr, als die „Krone“ mit einem Team vor Ort eintrifft. Während in so mancher Bar noch über Corona gewitzelt und mit gleichnamigem Bier angestoßen wird, herrscht vor dem Hotel emsiges Treiben. Echte, alles andere als verkleidete Polizisten riegeln das Haus ab. Es darf keiner raus, und schon gar niemand mehr hinein, was einige verdutzte Gäste nicht verstehen wollen. Im Inneren huschen mit Masken und Handschuhen ausgerüstete und teils in weiße Mäntel gehüllte Personen herum - aber es handelt sich nicht um einen „Tatort“-Dreh: Corona ist in Österreich angekommen.