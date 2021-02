Negativ-Trend setzt sich fort: 2391 Neuinfektionen

Nachdem am Mittwoch erstmals seit Jänner wieder mehr als 2000 Corona-Neuinfektionen registriert worden sind, setzt sich dieser Negativ-Trend auch am Donnerstag fort: 2391 neue Infektionsfälle kamen laut Krisenstab binnen 24 Stunden hinzu (Stand 9.30 Uhr). Zudem starben im Vergleichszeitraum 24 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.