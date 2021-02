Jagdsaison! Die 99ers sind im Visier der Verfolger

Halbzeit in der Qualifikationsrunde. Und die Eishockey-Cracks der 99ers stehen nach dem 4:2 bei Villach drei Punkte vor den Kärntnern über dem Strich und liegen als Zweiter der Qualirunde auf Play-off-Kurs! „Jedes Spiel fühlt sich schon an wie eines im Play-off. Der Sieg gegen Villach war ein dreckiger. Aber lieber so, als in Schönheit zu sterben“, war Ken Ograjensek, der am Dienstag bei den „Adlern“ einen Doppelpack markierte, zufrieden. „Der ist wichtig für das Selbstvertrauen. Vor allem für meine Linie, denn zuletzt waren wir nicht vom Glück verfolgt. Umso besser, wie es derzeit für uns läuft.“