Steirisches Schloss als Kulisse für eine TV-Doku

Historische Kulisse

Gedreht wurde in Kornberg im Arbeits- und Speisezimmer von Bardeaus Urgroßvater, die im Renaissance-Stil gehalten sind. Auch die alte Waffenkammer im gotischen Stil diente als filmreife Kulisse. Regisseur Ninaus kennt die Gegebenheiten in Kornberg gut, hat er sie doch schon in seiner Schlösserstraße-Dokumentation festgehalten.