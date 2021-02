„Für eine weitere Betreuung der Hunde fehlt Geld“

Ohne Organtransplantation liegt Siegfried Brandners Lebenserwartung maximal noch bei einem Jahr. „Das haben mir Ärzte prophezeit. Ich merke aber selbst auch, dass ich das nicht länger durchstehe“, betont der 42-Jährige, dessen Leber kaum noch arbeitet. Alle zehn Tage muss der gelernte Maurer ins Spital, wo ihm 15 Liter Bauchwasser abgesaugt werden (Aszites). Und er leidet an weiteren schlimmen Nebenwirkungen. „Wenn die Leber aussetzt, bilden sich Ammoniak-Gase, die mir bis in den Kopf steigen - dann falle ich um, bin hilflos“, so der Welser.