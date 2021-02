Tadej Pogacar gibt bei UAE-Tour weiter den Ton an

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar führt bei der zur Rad-WorldTour zählenden UAE-Tour vor der zweiten Bergankunft am Donnerstag weiter die Gesamtwertung an. Der Slowene hat nach dem vierten Teilstück in den Arabischen Emiraten mit Start und Ziel auf der Insel Al Marjan (204 km) 43 Sekunden Vorsprung auf den Britan Adam Yates (Ineos).