Holly Madison: Leben des Playmates wird zur Serie

Sony TV will darin die Realität von Holly Madisons Leben als Teil von Hugh Hefners Häschen-Harem zeigen. Die heute 41-Jährige war mit 21 in die Playboy-Villa gezogen und sieben Jahre geblieben. Um mietfrei dort wohnen zu dürfen, mussten laut Madison alle Playmates zweimal in der Woche am Gruppensex mit dem greisen „Playboy“-Gründer teilnehmen.