Australien und Katar sagen Teilnahme an Copa ab

Die Copa America war wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden und findet nun vom 11. Juni bis 11. Juli in Argentinien und Kolumbien mit nur noch zehn Mannschaften statt. Das Auftaktspiel soll in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires und das Finale in Barranquilla an der kolumbianischen Karibikküste stattfinden.