Alko-Lenker mit 7,78 Promille im Blut gefasst

Mehrere Flaschen im Wagen gefunden

Die Verfolgungsjagd endete wenig später, als der Alkolenker in eine Leitplanke schlitterte. In seinem Wagen fanden die Beamten „mehrere Flaschen alkoholischer Getränke“, berichtete die US-Website „The Smoking Gun“. Der ohnmächtige Mann wurde in die Notaufnahme gebraucht, wo der Alkotest 7,78 Promille ergab.