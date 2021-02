Auch in schwierigen Zeiten zur Hilfe bereit

Halbes Jahr ohne Familie

Weniger erfreulich war jedoch der Eintritt der Coronakrise – aus geplanten drei Monaten in Österreich wurden sieben: Stornierungen von gebuchten Flügen, verfallene PCR-Tests und abgelaufene Visa verlängerten den Aufenthalt bis September. Mehr als ein halbes Jahr musste daher die Familie Samuels – Ehefrau und fünf Kinder – auf den Vater warten, Cerwenka unterstützte sie in dieser Zeit finanziell. Für eine langfristige Unterbringung der Gäste in Wörgl war gesorgt. „Gott sei Dank hat uns die Firma Thomas Marschner die ganze Zeit kostenlos eine Wohnung zur Verfügung gestellt“, bedankt sich Cerwenka.