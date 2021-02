Mayrhofen: Cluster mit zehn Fällen in Kindergarten

Am Dienstagnachmittag wurde ein Cluster in einem Kindergarten in Mayrhofen bekannt, auch die NMS ist betroffen. Während hier der Verdacht auf die Südafrika-Mutation vorliegt, weist ein Cluster in Schlitters den Verdacht auf die britische Mutation auf. In Tirol nimmt indes die Diskussion um eine Priorisierung der Bezirks Schwaz wieder an Fahrt auf.