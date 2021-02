Jugendliche nach Einbruchversuch festgenommen

In den frühen Morgenstunden des 16. Februar meldete die Alarmanlage eines Juweliergeschäftes in der Salzburger Altstadt bei der Polizei einen Einbruchsalarm. Die unmittelbare Überprüfung am Tatort zeigte deutliche Einbruchsspuren im Eingangsbereich, wobei die Täter jedoch nicht ins Innere des Geschäfts gelangt waren.