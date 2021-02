Drama um Kramer: „Es macht mich noch stärker!“

Nach dem Test-Wirrwarr in Rumänien flossen bei Sara Marita Kramer Tränen. Statt im Gelben Trikot die Gesamtführung zu verteidigen, durfte sie beim Weltcup in Rasnov nach einem falsch-positiven Test erst gar nicht an den Start gehen. Ihre Teilnahme an der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf stand sogar infrage. „Die Lage war kritisch“, berichtet Harald Rodlauer, Cheftrainer der rot-weiß-roten Skisprung-Damen. Die Zusammenarbeit mit dem Weltverband verlief aber exzellent, Kramer durfte ausreisen. „Gott sei Dank ist es gut ausgegangen.“