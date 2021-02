Impfungen bei Hochrisikogruppe: Positives Fazit

Auch das Biontech-Vakzin wurde in den Studien nur bei 1395 Probanden „mit irgendeiner bösartigen Erkrankung“, getestet, wie es in einem Dokument der Landeskliniken heiß. 43.355 Personen nahmen insgesamt an der Studie des Herstellers vor der Zulassung teil. „Es würde den Rahmen sprengen alle vulnerablen Gruppen in solche Studien mitaufzunehmen“, meint Greil. Heute werden die letzten 100 Hochrisiko-Patienten geimpft.