Leoben will wieder zurück in die Bundesliga

Über 50 Jahre war der DSV Leoben durchgehend in der 1. oder 2. Bundesliga in Österreich vertreten. Doch seit der Saison 2009/10 ist der Wurm bei den Steirern drinnen. Die Abwärtsspirale führte die Leobener sogar fast bis in die Oberliga. Mit dem soll aber Schluss sein - der Verein stellt sich ganz neu auf und hat ein sehr ambitioniertes Ziel: Bundesliga! Mario Bichler und Adi Preschern waren bei uns im fan.at Fußballtalk zu Gast und haben mit Carsten Jancker nicht nur einen neuen Trainer im Gepäck.