„Es haben sich alle ein Damenspitzerl verdient!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Kimberly Budinsky und Peter Frauneder: Der WM-Medaillenregen für den ÖSV, das eine oder andere Damenspitzerl, das sich unsere ÖSV-Herren und Damen verdient haben, die neue Königin der Herzen, Katharina Liensberger und die Fauxpas die sich bei der WM in Cortina D’ampezzo zugetragen haben. Außerdem spricht Sportchef der „Kronen Zeitung“, Peter Frauneder, über die historischen Leistungen von ÖSV-Biathletin Lisa Hauser, die kommende nordische WM in Oberstdorf, das Australian-Open Finale bei dem Novak Djokovic erneut den Major-Titel holt und das Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien (alles im Video oben).