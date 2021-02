Angestellte als Diebin entlarvt

Seit dem vergangenen Sommer soll die 18-Jährige in mehreren Etappen Geld aus dem Tresor in der Trafik in die eigene Tasche abgezweigt haben. Ehe das Fehlen in der vergangenen Woche erstmals von der 61-jährigen Trafikantin bei der Polizei angezeigt wurde, war in Summe bereits ein niedriger fünfstelliger Euro-Betrag verschwunden.