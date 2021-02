Jetzt rollt die junge Welle

Die dritte rote Karte in acht Spielen hält Schicker als symptomatisch für Sturms zähes Frühjahr: „Momentan treffen wir leider nicht so gute Entscheidungen. Auch der Jörg hätte nicht so aus dem Tor kommen dürfen.“ Aber die beherzte Leistung in Unterzahl gegen den WAC dokumentierte auch die Fortschritte gegenüber letzter Saison: „Hätten wir das X geholt, hätten alle gesagt: Es passt eh alles! Jetzt müssen wir hart arbeiten und fleißig punkten - dann wird das Glück in der Meisterrunde zurückkommen.“