Steirische Teststraßen als Millionengeschäft

Noch immer kein Vertrag für Impfstraßen

Ab Dienstag soll an den Teststraßen dann auch geimpft werden. Die Ärzte dafür wird das Land Steiermark stellen. Die übrige Abwicklung soll wieder vom Kastanienhof durchgeführt werden. Ein Vertrag wurde dafür aber noch immer nicht unterschrieben - wie zu hören ist, spießt es sich an den Kosten. Andere Institutionen wie etwa die Impfstelle der Stadt Graz gehen jedenfalls leer aus. „Weil wir einfach noch nicht genügend Impfdosen haben - das wird sich aber in Zukunft hoffentlich ändern“, sagt Eitner.