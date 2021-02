Vitali eiskalt! „Russischer Bär“ lässt Graz hoffen

Jetzt müssen Pflichtsiege her - sagten Interimskapitän Michael Schiechl und 99ers-Manager Bernd Vollmann vor der Partie. Und die Mannschaft gehorchte. Der Hauptakteur war dabei Neo-Verteidiger Vitali Menshikov. Allein sein Erscheinungsbild hinterlässt ja bereits Eindruck. Nun zeigte der 1,90-Meter-Hüne auch in der Graz-Offensive, warum man den ersten Russen in der 99ers-Klubgeschichte verpflichtet hat. Gleich zweimal (12., 42.) netzte der „russische Bär“ gegen Dornbirn, war damit der Sieggarant beim 2:1-Erfolg. Übrigens war es der erste Sieg gegen die Vorarlberger überhaupt in dieser Saison