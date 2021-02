Riesenglück bei Lawinenabgang in Tuxer Alpen

Alarm in Osttirol

Wenig später gab es in Osttirol Lawinenalarm. Im Bereich Rotgabele (2696 Meter) in der Schobergruppe bei Thurn war ein Lawinenabgang gemeldet worden. Der Notarzthubschrauber „Martin 4“ flog in die Schobergruppe, die Besatzung entdeckte jedoch keine Einfahrtsspur in den Lawinenhang. Es gab zum Glück keine Verschütteten, der Einsatz konnte wieder abgebrochen werden.