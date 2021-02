Ein Kaufhaus in Pölstal wurde zur „Steckdose“

Erneuerbare Energie aus Sonnenstrom, Elektromobilität, Batteriespeicher - der 49-jährige Kaufmann Gernot Piber hat sich bei seinem Supermarkt für einen nachhaltigen Weg entschieden. Seit 71 Jahren gibt es Adeg Piber in Möderbrugg (Gemeinde Pölstal). „Meine Eltern haben 1976 als erstes Geschäft in der Obersteiermark Einkaufswägen eingeführt“, erzählt der Betriebswirt. Pionierarbeit liegt der Familie also im Blut.