Teil von illegalem Kunststoff lagert nun in Enns

Greenpeace fordert Aufklärung

Experten werden heute daraus Proben entnehmen und sie untersuchen. Greenpeace fordert eine rasche und transparente Aufklärung des Falls durch die Behörden. „Der Export von Abfällen in Staaten mit niedrigen Umweltstandards muss verboten werden. Es ist ein ökologischer Skandal, Abfälle über Zehntausende Kilometer aus Österreich in ein ärmeres Land zu verschiffen“, so Greenpeace-Expertin Lisa Panhuber.