Wie sind Sie so schnell geworden, Herr Kriechmayr?

Kriechmayrs Zwillingsbruder ist Bauer

Geboren am 1. Oktober 1991 in Linz, aufgewachsen in Gramastetten (OÖ). Er hat einen fünf Minuten jüngeren Zwillingsbruder, Rafael, der den elterlichen Bauernhof führt, und eine zwei Jahre ältere Schwester, Jacoba - sie ist in der Freeriding-Szene aktiv. Vincent besucht die Skihauptschule Windischgarsten, mit 15 fährt er sein erstes Rennen. Erster Sieg 2017 im Super-G von Beaver Creek. Bei der WM in Cortina holt Kriechmayr zweimal Gold. Privat lebt er mit der Skirennläuferin Michaela Heider in Obertauern (Salzburg).