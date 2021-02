WM-Krimi in Cortina: So knapp war es noch nie!

Eine Hundertstel Vorsprung sind gleichbedeutend mit der knappsten Gold-Entscheidung bei den Herren in einer WM-Abfahrt. „Wie der Andi nach mir im Ziel war und eine Hundertstel hinten war, habe ich mir gedacht: Ist eh gleich, wir werden beide nicht am Podium sein“, so Kriechmayer gegenüber dem ORF.