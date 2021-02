Steirische Ärzte werden geimpft - und üben Kritik

Auf diesen Tag haben viele steirische Mediziner sehnsüchtig gewartet: Die Impfaktion für niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Ordinationsteams hat am Samstag begonnen. An drei Standorten (Krankenhäuser der Elisabethinen und Barmherzigen Brüder in Graz, LKH Bruck/Mur) wurden gut 1000 Personen - in erster Linie jene über 65 Jahre - geimpft. Weiter Kritik gibt es am AstraZeneca-Impfstoff.