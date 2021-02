Steirische Ärzte machen gegen AstraZeneca mobil

Am Mittwoch legte die „Interessensgemeinschaft Niedergelassene Ärzte und Wahlärzte-Steiermark“ noch einen Gang zu - und adressierte eine Resolution an die steirische Landesregierung. Die Steiermark sei ohnehin Schlusslicht bei den Mediziner-Impfungen, deshalb wird die „sofortige Impfung“ mit Biontech/Pfizer oder Moderna gefordert. Immerhin: An den kommenden beiden Wochenenden gibt es Impfaktionen für niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Ordinationsteams.