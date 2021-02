KAC neu auf Platz 2 ++ Vienna Caps mit 11:3-Sieg

Der KAC hat mit dem ersten Sieg in der Platzierungsrunde der ICE Hockey League Platz zwei hinter dem einsamen Spitzenreiter HCB Südtirol übernommen! Die Klagenfurter gewannen am Freitag bei Red Bull Salzburg mit 5:2 und profitierten von der Niederlage von Fehervar. Die Ungarn kamen gegen die Vienna Capitals mit 3:11 unter die Räder. In der Qualifikationsrunde sind die Dornbirn Bulldogs trotz Niederlage und die Bratislava Capitals auf dem besten Weg ins Viertelfinale.