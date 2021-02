Iranischer Ex-Champ nach WM-Eklat in Israel dabei!

Der frühere Judo-Weltmeister Saeid Mollaei ist nach seiner Flucht aus dem Iran erstmals bei einem internationalen Turnier in Israel angetreten! Der 29-Jährige, der nach seiner Flucht in Deutschland Asyl beantragt hatte, erreichte am Freitag beim Grand Slam in Tel Aviv in der Klasse bis 81 Kilogramm den zweiten Platz. Mollaei, der nach seiner Flucht aus dem Iran auch in Österreich angetreten war und mit den Galaxy Tigers Meister 2019 war, startet nun für die Mongolei.