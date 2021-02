Tägliches Krone-Ritual rettete Seniorin das Leben

Es ist ein tägliches Ritual, das die „Krone“-Abonnenten Traudi G. und Reinhard Berger (46) in ihrem Mehrparteienhaus in Pinsdorf pflegen. Die 95-Jährige lässt es sich normal nicht nehmen, in der Früh die Zeitungen aus dem Erdgeschoß zu holen. Weil sie das am Donnerstag nicht machte, schlug Nachbar Berger Alarm.