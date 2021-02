Sturm Graz schnappt sich die Tabellenführung

TSV Prolactal Hartberg - SV Guntamatic Ried

Beide Teams erobern in diesem erwartet engen Match vier Punkte. Das hilft beiden, denn so geben die Hartberger die rote Laterne an Altach ab und die Rieder liegen damit schon sieben Punkte vor dem letzten Platz. Löchrig wie schon die ganze Saison präsentieren sich bei beiden Teams die Abwehrreihen. So fügt Adam Mahmoud (HTB) Jan Schwendtner (SVR) eine empfindliche 6:0-Niederlage zu. Gerächt wird er von David Winter (SVR), der beim 6:1 gegen Alaa Echrin (HTB) seinerseits das halbe Dutzend voll macht. Rene Nussbaumer und Daniel Bramberger trennen sich hingegen brüderlich 2:2. Schwendtner, Echrin und Nussbaumer laufen damit ihrem ersten Sieg im Turnier noch immer hinterher.