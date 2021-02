Mirjam Weichselbraun als neue Arabella Kiesbauer

Es war ein Schachzug, der dem Küniglberg ganz schön sauer aufstieß: Als PULS-4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz mit den Worten: „Damit findet zusammen, was zusammengehört“, Mirjam Weichselbraun (39) als neue Moderatorin von „The Masked Singer“ präsentierte. Des ORF allerliebste Allzweckwaffe in Sachen Entertainment hatte also die Seiten gewechselt. Der ORF reagierte prompt und gab bekannt, dass Arabella Kiesbauer (51) künftig nicht mehr bei der Privat-Konkurrenz Masken lüftet, sondern wie einst bei „Starmania“ Gesangstalente kürt.