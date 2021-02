Forscher aus Leoben machen Tests im Weltall

Legierungsproben der Montanuniversität Leoben werden am Wochenende eine weite Reise antreten: Sie sollen am Samstag mit dem unbemannten Raumtransporter Cygnus NG-15 zur Internationalen Raumstation ISS starten. Für Montag ist dann der Beginn des internationalen Forschungsprojekts METCOMP (Metastable Solidification of Composites: Novel Peritectic Structures and In-situ Composites) geplant, teilte die Montanuni am Freitag in einer Aussendung mit.