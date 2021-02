Kommt die Maskenpflicht beim Anstehen im Freien?

Eine FFP2-Maskenpflicht gibt es derzeit beim Einkaufen oder in den Öffis, beim Arzt oder etwa beim Friseur. Im Freien gilt sie nur sehr eingeschränkt, etwa auf Märkten oder auch am gesamten Gelände des Wiener Tiergartens Schönbrunn. Nun könnte sich das ändern: „Ja, es gibt Überlegungen, was das Maskentragen an stark frequentierten Orten auch im Freien betrifft“, bestätigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstagvormittag am Rande einer Pressekonferenz zum Thema Pflege.