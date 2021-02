Souverän! Eva Pinkelnig fliegt wieder im Weltcup

Es klingt fast wie ein Märchen: Am 2. Dezember 2020 stürzte Eva Pinkelnig beim Training in Seefeld, riss sich die Milz. Eine Notoperation war nötig. Heute gab die 32-jährige Harderin, die für den Wintersportverein Tschagguns an den Start geht, im rumänischen Rasnow ihr Comeback im Weltcup. Und wie!