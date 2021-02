Kult-TV-Arzt fordert: „Impft uns doch endlich!“

Offener Brief an den Landeshauptmann

Die steirische Ärztekammer will das nicht auf sich sitzen lassen. Man habe schon Anfang Februar Impfungen für die Ärzte gefordert. In einem offenen Brief an Landeshauptmann Schützenhöfer und Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß habe man außerdem auf die „bedeutend schlechtere Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs gegenüber der südafrikanischen Mutante“ hingewiesen. Man solle alle Ärzte daher entweder mit Biontech/Pfizer oder Moderna impfen.