Alarm! Jugendliche laufen den Sportvereinen davon

Seit Montag gibt es wieder einen einigermaßen geregelten Schulalltag, vor allem im Volksschulbereich. Die Kinder werden regelmäßig getestet und können so am Unterricht teilnehmen. „Für mich als Bildungs- und Sportstadtrat würde zum Alltag aber auch Turnen und Bewegung gehören. Wenn nun alle Schülerinnen und Schüler zwei Mal die Woche getestet werden, wäre es mir ein großes Anliegen, dass Turnen und Bewegung in einer Covid-sicheren Form wieder möglich gemacht wird“, so Hohensinner.