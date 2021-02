Hirscher-Bezwinger: „Das hört nicht auf“

„Es ist traurig“, sagt Van den Broecke vor dem Teambewerb in Cortina gegenüber dem ORF, als er auf den Rücktritt von Hirscher angesprochen wurde. „Ohne Marcel ist es ziemlich langweilig!“ Auf ein erneutes Duell mit einem der Allergrößten hätte sich der Belgier gefreut. In zwei Disziplinen ist Van den Broecke mittlerweile in den Top-100 angelangt. „Es ist schon viel weitergegangen“, sagt der sympathische 25-Jährige aus Gent.