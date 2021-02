Ski-WM: Parallel-Teambewerb ab 12:15 Uhr LIVE

Parallel-Weltmeisterin Katharina Liensberger führt heute das sechsköpfige österreichische Aufgebot für den Teambewerb bei der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo an. Die sportliche Leitung der Alpinen im ÖSV nominierte weiters Stephanie Brunner und Chiara Mair sowie Fabio Gstrein, Roland Leitinger und Adrian Pertl. Österreich Auftaktgegner im Achtelfinale heißt - wie 2017 in St. Moritz - Belgien. Um 12:15 Uhr geht‘s los, wir berichten live (siehe Ticker unten).